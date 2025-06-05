В московском транспорте начнут предупреждать об атаках дронов

В общественном транспорте Москвы начнут транслировать предупреждения об атаках беспилотников. Такой ролик показали главе МЧС Александру Куренкову.
«Внимание всем! Опасность атаки БПЛА! Проследуйте в ближайшее укрытие», — гласит надпись в ролике, который также показывает на карте местоположение ближайшего убежища, передает ТАСС. В МЧС уточнили, что подобные сообщения будут демонстрироваться на мультимедийных экранах во всех видах городского транспорта в случае чрезвычайных ситуаций, включая атаки дронов и другие угрозы.
Москва неоднократно подвергалась ударам украинских беспилотников с начала боевых действий на Украине. В конце мая 2025 года из-за таких атак столичные аэропорты приостанавливали работу десятки раз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.