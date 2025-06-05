В московском транспорте начнут предупреждать об атаках дронов

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В транспорте Москвы будут предупреждать об атаке дронов
В транспорте Москвы будут предупреждать об атаке дронов Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

В общественном транспорте Москвы начнут транслировать предупреждения об атаках беспилотников. Такой ролик показали главе МЧС Александру Куренкову.

«Внимание всем! Опасность атаки БПЛА! Проследуйте в ближайшее укрытие», — гласит надпись в ролике, который также показывает на карте местоположение ближайшего убежища, передает ТАСС. В МЧС уточнили, что подобные сообщения будут демонстрироваться на мультимедийных экранах во всех видах городского транспорта в случае чрезвычайных ситуаций, включая атаки дронов и другие угрозы.

Москва неоднократно подвергалась ударам украинских беспилотников с начала боевых действий на Украине. В конце мая 2025 года из-за таких атак столичные аэропорты приостанавливали работу десятки раз.

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В общественном транспорте Москвы начнут транслировать предупреждения об атаках беспилотников. Такой ролик показали главе МЧС Александру Куренкову. «Внимание всем! Опасность атаки БПЛА! Проследуйте в ближайшее укрытие», — гласит надпись в ролике, который также показывает на карте местоположение ближайшего убежища, передает ТАСС. В МЧС уточнили, что подобные сообщения будут демонстрироваться на мультимедийных экранах во всех видах городского транспорта в случае чрезвычайных ситуаций, включая атаки дронов и другие угрозы. Москва неоднократно подвергалась ударам украинских беспилотников с начала боевых действий на Украине. В конце мая 2025 года из-за таких атак столичные аэропорты приостанавливали работу десятки раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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