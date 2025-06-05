В Тюмени стартовал масштабный этап обновления городской транспортной инфраструктуры: дорожные службы начали монтаж 31 нового остановочного комплекса и приступили к ремонту крупных участков дорог. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.
«Для дорожных служб начался самый горячий период. Речь идет вовсе не о погодных условиях, а о масштабных работах, направленных на улучшение транспортной сети. Продолжается плановое обновление остановочных комплексов. Подписан контракт на монтаж 31 современной остановки. Вскоре начнется монтаж новых павильонов на центральных магистралях города, включая улицы Ямскую, Чернышевского, Полевую, Луначарского, 50 лет Октября, Привокзальную, Малыгина, Герцена, Максима Горького и другие», — указано в публикации мэра Тюмени.
Параллельно ведется поэтапная работа по восстановлению дорожного полотна на основных городских магистралях. Первый этап ремонта планируется завершить до конца июня. В него вошли три крупных участка: от Обхода города Тюмени до улицы Метелевской (около 3 км), на улице 30 лет Победы от Мельникайте до Пермякова (1,7 км) и на улице Уездной от Престольной до Александра Протозанова (2,4 км).
В дальнейшем планируется восстановить более двадцати километров дорог на участках улиц Николая Семенова, 50 лет ВЛКСМ, Запольной, Пермякова, Мориса Тореза, Северной, Веселой, Червишевского тракта и других. Третий этап затронет еще порядка десяти километров автодорог на проезде Солнечном, улицах Салтыкова-Щедрина, Комсомольской, Мельникайте, Широтной, Военной, Белинского, Таврической, Тульской, Осипенко, Ямской и ряде других направлений.
В городской администрации добавили, что необходимая проектная документация уже подготовлена, проводятся конкурсные процедуры. Средства предусмотрены также на восстановление системы водоотведения и ремонт дождеприемных колодцев на пешеходных переходах.
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