Кассация подтвердила изъятие активов Коломойского в Москве в доход государства

Четвертый кассационный суд в Краснодаре признал законным решение об изъятии в доход государства нежилого помещения в Москве, принадлежавшего структурам, связанным с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, внесенным в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«3 июня 2025 года кассационный суд подтвердил законность решений судов первой и апелляционной инстанций по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации в части обращения в доход государства зарегистрированного на организацию недвижимого имущества, а именно нежилого помещения, расположенного в Москве», — заявили в суде. Суд отклонил доводы заявителя о непричастности организации и ее активов к экстремистской деятельности Коломойского
Там подчеркнули, что его действия и подконтрольные ему структуры направлены на поддержку киевского режима и причинение ущерба России. В объединение, созданное Коломойским, входили экс-владелец «Смоленского Банка» Павел Шитов, находящийся в розыске, и запрещенная в России компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
Ранее, в 2024 году, Кошехабльский районный суд Адыгеи и Верховный суд республики удовлетворили иск Генпрокуратуры РФ, конфисковав у Коломойского и связанных лиц активы на сумму свыше 5,1 млрд рублей, включая 100% долей в ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг», здание и шесть помещений в Москве площадью 5,5 тыс. кв. м, а также около 500 земельных участков площадью более 5,5 тыс. га в нескольких регионах России. В феврале 2025 года РБК Краснодар сообщил, что кассационный суд оставил в силе решение о конфискации около 500 объектов недвижимости Коломойского и его партнеров.
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