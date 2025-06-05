В минздраве раскрыли, что стало с детьми, отравившимися в поезде из Екатеринбурга в Анапу

Отравившихся 14 детей в поезде из Екатеринбурга в Анапе оставили в стационаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Заразившихся детей поместили в стационар
Заразившихся детей поместили в стационар Фото:

Всех детей, ехавших в поезде из Екатеринбурга в Анапу, по прибытии направили в больницу на осмотр, в ходе которого норовирус обнаружили у 14-ти ребят. Их оставили в стационаре, а остальных отправили в изолятор лагеря «Жемчужина», рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.

«По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус второго генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара», — пояснили там. Дети, которых направили в изолятор лагеря, будут под медицинским наблюдением.

Отмечается, что восемь ребят, ранее снятых с поезда в Воронежской области из-за плохого самочувствия, готовят к выписке. Вскоре их доставят в «Жемчужину». «Все дети из вагона, где была зафиксирована вспышка инфекции, в удовлетворительном состоянии», — добавили в минздраве.

Ранее URA.RU сообщало, что в поезде, который следовал из Екатеринбурга в Анапу, массово отравились дети. Все, у кого были обнаружены признаки недомогания, ехали в одном вагоне. Педиатры, сопровождавшие их в поездке, выявили признаки кишечной инфекции легкой формы.

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Всех детей, ехавших в поезде из Екатеринбурга в Анапу, по прибытии направили в больницу на осмотр, в ходе которого норовирус обнаружили у 14-ти ребят. Их оставили в стационаре, а остальных отправили в изолятор лагеря «Жемчужина», рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус второго генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара», — пояснили там. Дети, которых направили в изолятор лагеря, будут под медицинским наблюдением. Отмечается, что восемь ребят, ранее снятых с поезда в Воронежской области из-за плохого самочувствия, готовят к выписке. Вскоре их доставят в «Жемчужину». «Все дети из вагона, где была зафиксирована вспышка инфекции, в удовлетворительном состоянии», — добавили в минздраве. Ранее URA.RU сообщало, что в поезде, который следовал из Екатеринбурга в Анапу, массово отравились дети. Все, у кого были обнаружены признаки недомогания, ехали в одном вагоне. Педиатры, сопровождавшие их в поездке, выявили признаки кишечной инфекции легкой формы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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