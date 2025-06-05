Маск жестко прошелся по «неблагодарному» Трампу и вспомнил выборы

Президент США Дональд Трамп неблагодарен предпринимателю и бывшему главе департамента эффективности правительства США Илону Маску за помощь в победе на выборах главы Штатов. Об этом заявил сам американский бизнесмен. Между бывшими коллегами началась словесная перепалка после критики Маска в адрес администрации Трампа.
«Без меня Трамп проиграл бы выборы... Какая неблагодарность», — рассказал Маск в соцсети X.
Между бывшими партнерами началась словесная перепалка после критики, которую Илон Маск публично высказал в адрес администрации Трампа. Он резко раскритиковал бюджетный проект Белого дома, назвав его «мерзостью» на своей странице в социальной сети.
Как стало известно из публикаций СМИ, Трамп выразил недовольство действиями предпринимателя и обвинил его в «саботаже» в социальных сетях. При этом отмечалось, что им удалось сохранить дружеские отношения.
В ходе последнего выступления 5 июня Трамп заявил, что очень разочаровался в Маске после его критики бюджетного законопроекта. По его словам, предприниматель знал о внутренней работе над документом, а также всех его преимуществах. По словам лидера, он не уверен, что сможет сохранить хорошие отношения с бывшим соратником.
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