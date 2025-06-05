Легенде UFC Петру Яну вручили звание «Гордость Екатеринбурга». Фото

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Петра наградили за развитие спорта в Екатеринбурге
Петра наградили за развитие спорта в Екатеринбурге Фото:

Петр Ян, второй номер мирового рейтинга UFC, удостоен почетного знака Екатеринбургской городской думы за весомый вклад в развитие спорта и формирование бренда «Столица единоборств России». Наградила бойца спикер гордумы Анна Гурарий, а также депутаты Владислав Овчинников и Алексей Шестаков.

«Вы являетесь примером для очень многих молодых спортсменов: примером того, как можно прийти к поставленной цели. Благодаря Игорю Алексеевичу Алтушкину и вашему вкладу Екатеринбург в полной мере может считаться столицей единоборств. Мы очень рады, что вы стали одним из первых обладателей этого Почетного знака», — заявила Гурарий во время посещения академии единоборств РМК.

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Петр Ян, второй номер мирового рейтинга UFC, удостоен почетного знака Екатеринбургской городской думы за весомый вклад в развитие спорта и формирование бренда «Столица единоборств России». Наградила бойца спикер гордумы Анна Гурарий, а также депутаты Владислав Овчинников и Алексей Шестаков. «Вы являетесь примером для очень многих молодых спортсменов: примером того, как можно прийти к поставленной цели. Благодаря Игорю Алексеевичу Алтушкину и вашему вкладу Екатеринбург в полной мере может считаться столицей единоборств. Мы очень рады, что вы стали одним из первых обладателей этого Почетного знака», — заявила Гурарий во время посещения академии единоборств РМК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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