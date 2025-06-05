05 июня 2025

Бывший уголовник открыл стрельбу на дороге в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелком оказался житель Режа
Стрелком оказался житель Режа Фото:

По дороге в Реж (Свердловская область) мужчина с оружием подрезал авто и стал угрожать водителю и пассажиру. Он достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Информацию об этом URA.RU подтвердили в ГУ МВД Свердловской области.

«Ствол, который использовался в качестве орудия преступления, сыщики угрозыска изъяли и направили на экспертизу. Это был не боевой пистолет, а охолощенный, стреляющий шумовыми патронами. В отношении гражданина с неадекватным поведением представители МВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — „Хулиганство“», — заявил представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Стрелявшего мужчину задержали. Им оказался житель Режа 1984 года рождения. Мужчина был неоднократно судим за причастность к убийству, разбойному нападению и вымогательству. Сейчас он находится в изоляторе.

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По дороге в Реж (Свердловская область) мужчина с оружием подрезал авто и стал угрожать водителю и пассажиру. Он достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Информацию об этом URA.RU подтвердили в ГУ МВД Свердловской области. «Ствол, который использовался в качестве орудия преступления, сыщики угрозыска изъяли и направили на экспертизу. Это был не боевой пистолет, а охолощенный, стреляющий шумовыми патронами. В отношении гражданина с неадекватным поведением представители МВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — „Хулиганство“», — заявил представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. Стрелявшего мужчину задержали. Им оказался житель Режа 1984 года рождения. Мужчина был неоднократно судим за причастность к убийству, разбойному нападению и вымогательству. Сейчас он находится в изоляторе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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