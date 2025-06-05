Пермский ЗАГС раскрыл, сколько браков и рождений зарегистрировано в мае

В минувшем месяце в Перми заключено 506 браков и зарегистрировано 840 новорожденных. Городское управление ЗАГС подвело итоги работы за май 2025 года.
«За месяц в Перми оформлено 3 026 актов гражданского состояния по всем видам. Среди них — 840 записей о рождении детей, среди которых семь двоен: 423 мальчика и 417 девочек. В течение месяца 506 пар решили узаконить свои отношения и заключили брак», — сообщается на странице управления во «ВКонтакте».
Особое внимание в мае уделялось юбилейным свадьбам. Специалисты ЗАГСа чествовали 89 супружеских пар, отмечающие круглые даты семейной жизни. Среди них 7 пар праздновали золотую свадьбу (50 лет совместной жизни) и 2 пары — серебряную (25 лет).
В апреле 2025 года в Перми зарегистрировано 615 браков и 852 новорожденных, что немного превышает показатели мая. Тогда также отмечалось большое количество юбилейных свадеб — 134 супружеские пары, в том числе 8 золотых и 4 серебряных. Кроме того, в прошлом месяце был зафиксирован рекорд по числу свадеб за один день благодаря «зеркальной» дате 25.04.25.
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