05 июня 2025

Пермский ЗАГС раскрыл, сколько браков и рождений зарегистрировано в мае

В Перми в мае зарегистрировали более 800 новорожденных
© Служба новостей «URA.RU»
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В мае пермячки родили семь двоен
В мае пермячки родили семь двоен Фото:

В минувшем месяце в Перми заключено 506 браков и зарегистрировано 840 новорожденных. Городское управление ЗАГС подвело итоги работы за май 2025 года.

«За месяц в Перми оформлено 3 026 актов гражданского состояния по всем видам. Среди них — 840 записей о рождении детей, среди которых семь двоен: 423 мальчика и 417 девочек. В течение месяца 506 пар решили узаконить свои отношения и заключили брак», — сообщается на странице управления во «ВКонтакте».

Особое внимание в мае уделялось юбилейным свадьбам. Специалисты ЗАГСа чествовали 89 супружеских пар, отмечающие круглые даты семейной жизни. Среди них 7 пар праздновали золотую свадьбу (50 лет совместной жизни) и 2 пары — серебряную (25 лет).

В апреле 2025 года в Перми зарегистрировано 615 браков и 852 новорожденных, что немного превышает показатели мая. Тогда также отмечалось большое количество юбилейных свадеб — 134 супружеские пары, в том числе 8 золотых и 4 серебряных. Кроме того, в прошлом месяце был зафиксирован рекорд по числу свадеб за один день благодаря «зеркальной» дате 25.04.25.

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В минувшем месяце в Перми заключено 506 браков и зарегистрировано 840 новорожденных. Городское управление ЗАГС подвело итоги работы за май 2025 года. «За месяц в Перми оформлено 3 026 актов гражданского состояния по всем видам. Среди них — 840 записей о рождении детей, среди которых семь двоен: 423 мальчика и 417 девочек. В течение месяца 506 пар решили узаконить свои отношения и заключили брак», — сообщается на странице управления во «ВКонтакте». Особое внимание в мае уделялось юбилейным свадьбам. Специалисты ЗАГСа чествовали 89 супружеских пар, отмечающие круглые даты семейной жизни. Среди них 7 пар праздновали золотую свадьбу (50 лет совместной жизни) и 2 пары — серебряную (25 лет). В апреле 2025 года в Перми зарегистрировано 615 браков и 852 новорожденных, что немного превышает показатели мая. Тогда также отмечалось большое количество юбилейных свадеб — 134 супружеские пары, в том числе 8 золотых и 4 серебряных. Кроме того, в прошлом месяце был зафиксирован рекорд по числу свадеб за один день благодаря «зеркальной» дате 25.04.25.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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