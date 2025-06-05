05 июня 2025

В России хотят запретить авторизацию через Gmail

© Служба новостей «URA.RU»
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В России запретят вход на сайты через Gmail и другие иностранные почты
В России запретят вход на сайты через Gmail и другие иностранные почты Фото:

Власти в России намерены обязать владельцев сайтов использовать только российские электронные почты для авторизации пользователей. Это означает запрет на вход через Gmail и другие иностранные сервисы даже для уже зарегистрированных аккаунтов. Об этом сообщают СМИ. 

«Если поправки в закон будут приняты, все российские юрлица — владельцы сайтов — должны будут обеспечивать авторизацию исключительно через адреса в национальной доменной зоне. Это затронет даже тех пользователей, которые ранее регистрировались с иностранной почтой, включая Gmail. Исключения может установить правительство, но пока они не описаны», — следует из документа, с которым ознакомился РБК.

СМИ отмечает, что новый запрет дополняет введенные ранее ограничения — с 2025 года регистрация на российских сайтах уже невозможна через иностранную почту, но пока это не касалось авторизации. Проект изменений в закон «Об информации…» находится на стадии межведомственного согласования. В Минцифры подчеркнули, что меры еще обсуждаются и могут быть изменены.

Ранее в России уже были введены ограничения на регистрацию на отечественных сайтах через иностранные электронные почты, а также принят первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде, включающий запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов и блокировку смс с кодами от «Госуслуг». Сейчас обсуждается второй пакет инициатив, направленных на борьбу с цифровым мошенничеством/ 

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Власти в России намерены обязать владельцев сайтов использовать только российские электронные почты для авторизации пользователей. Это означает запрет на вход через Gmail и другие иностранные сервисы даже для уже зарегистрированных аккаунтов. Об этом сообщают СМИ.  «Если поправки в закон будут приняты, все российские юрлица — владельцы сайтов — должны будут обеспечивать авторизацию исключительно через адреса в национальной доменной зоне. Это затронет даже тех пользователей, которые ранее регистрировались с иностранной почтой, включая Gmail. Исключения может установить правительство, но пока они не описаны», — следует из документа, с которым ознакомился РБК. СМИ отмечает, что новый запрет дополняет введенные ранее ограничения — с 2025 года регистрация на российских сайтах уже невозможна через иностранную почту, но пока это не касалось авторизации. Проект изменений в закон «Об информации…» находится на стадии межведомственного согласования. В Минцифры подчеркнули, что меры еще обсуждаются и могут быть изменены. Ранее в России уже были введены ограничения на регистрацию на отечественных сайтах через иностранные электронные почты, а также принят первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде, включающий запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов и блокировку смс с кодами от «Госуслуг». Сейчас обсуждается второй пакет инициатив, направленных на борьбу с цифровым мошенничеством/ 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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