05 июня 2025

Суд закрыл пермское кафе «Чебурек 59» из-за запредельной антисанитарии

© Служба новостей «URA.RU»
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Чебуреки готовили в антисанитарных условиях
Чебуреки готовили в антисанитарных условиях Фото:

В Перми суд приостановил работу кафе «Чебурек 59» на 60 суток из-за многочисленных нарушений санитарных норм, включая отсутствие медицинских книжек у сотрудников и антисанитарные условия хранения продуктов. Об этом сообщается в соцсетях Индустриального районного суда. 

«3 июня 2025 года Индустриальный районный суд Перми на 60 суток приостановил деятельность кафе „Чебурек 59“, расположенного на улице Мира, 112. Поводом стало административное дело в отношении индивидуального предпринимателя С. Абдувалиева, у которого во время внеплановой проверки Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарных норм», — сообщается на странице суда в соцсети «ВКонтакте».

Проверка показала, что сотрудники заведения работали без медицинских книжек, а для хранения полуфабрикатов использовались бывшие в употреблении пластиковые контейнеры, ведра и тазы. Руки, посуду и продукты мыли в одном рукомойнике, а в кафе не было ни туалета, ни раковин, ни моечных ванн — горячую и холодную воду в помещение даже не подвели. Кроме того, продукты хранились без маркировки и документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Предприниматель признал нарушения, и суд, оценив материалы дела, постановил: антисанитария создает угрозу жизни и здоровью людей. Деятельность кафе «Чебурек 59» приостановлена на 60 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Ранее в Пермском крае уже приостанавливали работу предприятий общепита за аналогичные нарушения: в Барде и Чернушке по решению суда временно закрыли павильоны «Шаурма» из-за отсутствия медицинских книжек у персонала, нарушений в хранении продуктов и производственном контроле. Меры принимались для обеспечения безопасности здоровья посетителей.

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В Перми суд приостановил работу кафе «Чебурек 59» на 60 суток из-за многочисленных нарушений санитарных норм, включая отсутствие медицинских книжек у сотрудников и антисанитарные условия хранения продуктов. Об этом сообщается в соцсетях Индустриального районного суда.  «3 июня 2025 года Индустриальный районный суд Перми на 60 суток приостановил деятельность кафе „Чебурек 59“, расположенного на улице Мира, 112. Поводом стало административное дело в отношении индивидуального предпринимателя С. Абдувалиева, у которого во время внеплановой проверки Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарных норм», — сообщается на странице суда в соцсети «ВКонтакте». Проверка показала, что сотрудники заведения работали без медицинских книжек, а для хранения полуфабрикатов использовались бывшие в употреблении пластиковые контейнеры, ведра и тазы. Руки, посуду и продукты мыли в одном рукомойнике, а в кафе не было ни туалета, ни раковин, ни моечных ванн — горячую и холодную воду в помещение даже не подвели. Кроме того, продукты хранились без маркировки и документов, подтверждающих их качество и безопасность. Предприниматель признал нарушения, и суд, оценив материалы дела, постановил: антисанитария создает угрозу жизни и здоровью людей. Деятельность кафе «Чебурек 59» приостановлена на 60 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Ранее в Пермском крае уже приостанавливали работу предприятий общепита за аналогичные нарушения: в Барде и Чернушке по решению суда временно закрыли павильоны «Шаурма» из-за отсутствия медицинских книжек у персонала, нарушений в хранении продуктов и производственном контроле. Меры принимались для обеспечения безопасности здоровья посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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