Аэропорт Саратова приостановил работу на фоне атаки на регион

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко на фоне объявленной в регионе угрозы атаки БПЛА.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов», — говорится в сообщении Кореняко. Оно опубликовано в его личном telegram-канале.
Этой же ночью ограничения вводились и на работу аэропорта Калуги. Тогда представитель Росавиации также объяснил введение мер вопросами безопасности.
Украина в ночь на 6 июня атаковала Россию, с налетом беспилотников столкнулись сразу несколько регионов. URA.RU ведет прямую трансляцию, где оперативно рассказывает о ходе отражения ночной атаки ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.