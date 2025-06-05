05 июня 2025

Аэропорт Саратова приостановил работу на фоне атаки на регион

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Саратова временно перестал принимать и отправлять рейсы
Аэропорт Саратова временно перестал принимать и отправлять рейсы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко на фоне объявленной в регионе угрозы атаки БПЛА.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов», — говорится в сообщении Кореняко. Оно опубликовано в его личном telegram-канале.

Этой же ночью ограничения вводились и на работу аэропорта Калуги. Тогда представитель Росавиации также объяснил введение мер вопросами безопасности.

Украина в ночь на 6 июня атаковала Россию, с налетом беспилотников столкнулись сразу несколько регионов. URA.RU ведет прямую трансляцию, где оперативно рассказывает о ходе отражения ночной атаки ВСУ.

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Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко на фоне объявленной в регионе угрозы атаки БПЛА. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов», — говорится в сообщении Кореняко. Оно опубликовано в его личном telegram-канале. Этой же ночью ограничения вводились и на работу аэропорта Калуги. Тогда представитель Росавиации также объяснил введение мер вопросами безопасности. Украина в ночь на 6 июня атаковала Россию, с налетом беспилотников столкнулись сразу несколько регионов. URA.RU ведет прямую трансляцию, где оперативно рассказывает о ходе отражения ночной атаки ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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