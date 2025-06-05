05 июня 2025

Аэропорт Калуги закрыли на время ради обеспечения безопасности

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Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы
Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры были приняты в ночь на 6 июля ради «обеспечения безопасности полетов».

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — рассказал Кореняко. Его слова опубликованы в личном telegram-канале.

Аэропорт приостановил работу на фоне атаки ВСУ на регионы России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении налетов украинских дронов.

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Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры были приняты в ночь на 6 июля ради «обеспечения безопасности полетов». «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — рассказал Кореняко. Его слова опубликованы в личном telegram-канале. Аэропорт приостановил работу на фоне атаки ВСУ на регионы России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении налетов украинских дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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