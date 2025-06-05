В Саратове и Энгельсе ночью слышали взрывы и работу ПВО

Жители Саратова и Энгельса сообщили о серии взрывов, тревожных сиренах и звуках, похожих на автоматные очереди. В небе слышались пролеты беспилотников, а затем сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщают СМИ.
«В районе 2:20 начали греметь взрывы, до этого в небе слышались БПЛА, а потом включились сирены и прозвучали автоматные очереди», — сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Известно, что обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом в Энгельсе. По данным СМИ, произошло возгорание, выбиты окна и остекление. На месте работают экстренные службы.
Также о сбитии воздушных целей сообщают в Тульской и Рязанской областях. В саратовском аэропорту Гагарин временно приостановили прием и отправку рейсов. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, все экстренные службы приведены в полную готовность. Корреспондент URA.RU направил запрос в Главное управление МЧС России по Саратовской области. Ответ ожидается.
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