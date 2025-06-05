05 июня 2025

В Саратове и Энгельсе ночью слышали взрывы и работу ПВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Саратове и Энгельсе прогремели взрывы, сообщают о прилете в жилой комплекс
Саратове и Энгельсе прогремели взрывы, сообщают о прилете в жилой комплекс Фото:

Жители Саратова и Энгельса сообщили о серии взрывов, тревожных сиренах и звуках, похожих на автоматные очереди. В небе слышались пролеты беспилотников, а затем сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщают СМИ. 

«В районе 2:20 начали греметь взрывы, до этого в небе слышались БПЛА, а потом включились сирены и прозвучали автоматные очереди», — сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Известно, что обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом в Энгельсе. По данным СМИ, произошло возгорание, выбиты окна и остекление. На месте работают экстренные службы.

Также о сбитии воздушных целей сообщают в Тульской и Рязанской областях. В саратовском аэропорту Гагарин временно приостановили прием и отправку рейсов. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, все экстренные службы приведены в полную готовность. Корреспондент URA.RU направил запрос в Главное управление МЧС России по Саратовской области. Ответ ожидается.

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Жители Саратова и Энгельса сообщили о серии взрывов, тревожных сиренах и звуках, похожих на автоматные очереди. В небе слышались пролеты беспилотников, а затем сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщают СМИ.  «В районе 2:20 начали греметь взрывы, до этого в небе слышались БПЛА, а потом включились сирены и прозвучали автоматные очереди», — сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Известно, что обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом в Энгельсе. По данным СМИ, произошло возгорание, выбиты окна и остекление. На месте работают экстренные службы. Также о сбитии воздушных целей сообщают в Тульской и Рязанской областях. В саратовском аэропорту Гагарин временно приостановили прием и отправку рейсов. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, все экстренные службы приведены в полную готовность. Корреспондент URA.RU направил запрос в Главное управление МЧС России по Саратовской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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