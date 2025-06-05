Крупный пожар в ЯНАО тушили несколько часов

Пожар в расселенном доме в Губкинском (ЯНАО) тушили более двух часов. Площадь возгорания составили 1020 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.
«В 20 часов 29 минут пожар по адресу улица Ленина, дом 1020, был локализован. Открытое горение происходило на всей площади здания — 1020 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет», — заявили в региональном главке МЧС.
Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу в 18:10 5 июня. На место происшествия немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар охватил весь дом, а это три подъезда.
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