05 июня 2025

Крупный пожар в ЯНАО тушили несколько часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме охватил 1020 квадратных метров
Пожар в расселенном доме охватил 1020 квадратных метров Фото:

Пожар в расселенном доме в Губкинском (ЯНАО) тушили более двух часов. Площадь возгорания составили 1020 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

«В 20 часов 29 минут пожар по адресу улица Ленина, дом 1020, был локализован. Открытое горение происходило на всей площади здания — 1020 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет», — заявили в региональном главке МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу в 18:10 5 июня. На место происшествия немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар охватил весь дом, а это три подъезда.

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Пожар в расселенном доме в Губкинском (ЯНАО) тушили более двух часов. Площадь возгорания составили 1020 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО. «В 20 часов 29 минут пожар по адресу улица Ленина, дом 1020, был локализован. Открытое горение происходило на всей площади здания — 1020 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет», — заявили в региональном главке МЧС. Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу в 18:10 5 июня. На место происшествия немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар охватил весь дом, а это три подъезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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