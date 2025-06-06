Обломки дрона налетели на жилую многоэтажку в Энгельсе: главное об атаке на Саратовскую область

Обломки сбитого украинского беспилотника врезались в многоэтажный дом в Энгельсе, вызвав пожар на балконе жилого комплекса «Облака». Атака на Саратовскую область сопровождалась работой ПВО, взрывами и временной остановкой работы аэропорта Саратова. Подробности в материале URA.RU.
Обломки дрона попали в жилой дом в Энгельсе
Около 5 утра стало известно, что обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в жилом комплексе «Облака» на улице Тельмана в Энгельсе. Произошло возгорание на балконе верхнего этажа. Повреждены остекление и несколько окон. Пострадавших, к счастью, нет. Официальные комментарии пока не даны. Власти призвали граждан не приближаться к обломкам.
Власти заранее предупреждали об угрозе атаки
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин еще до сообщений о падении обломков заявил об угрозе со стороны БПЛА. По его словам, в регионе была активирована система оповещения, а все экстренные службы приведены в состояние полной готовности.
Саратов, Энгельс и Рязань услышали взрывы и ПВО
С 2:20 ночи жители Саратова и Энгельса начали сообщать о серии взрывов и работе систем ПВО. По информации канала Shot, слышны были звуки пролетающих дронов, автоматные очереди и сирены. По предварительным данным, несколько воздушных целей были успешно сбиты. В Рязани также зафиксировали действия ПВО по дронам.
Аэропорт Саратова временно приостановил работу
На фоне атаки в Саратове был временно закрыт аэропорт. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены «для обеспечения безопасности полетов». В ту же ночь подобные меры были приняты и в других регионах, включая Калугу.
Массированная атака БПЛА затронула и другие регионы
Кроме Саратовской области, атакам дронов этой ночью подверглись Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская, Брянская и другие области. В Туле ПВО отражала налет, в Брянске произошел пожар на аэродроме, в Севастополе пять раз объявляли воздушную тревогу. Атака ВСУ носила комплексный характер: одновременно фиксировались пуски ракет и массированный налет беспилотников.
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