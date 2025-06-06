Собянин: Украина пыталась атаковать Москву при помощи БПЛА

Российское ПВО уничтожило шесть БПЛА Украины, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин у себя в telegram-канале.
Украина осуществила масштабную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по нескольким регионам России. О рисках ударов дронов сообщает Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, а также ряд других субъектов страны. Также поступила информация о предотвращении ракетного обстрела территории Крыма. Агентство URA.RU ведет прямую трансляцию о ходе отражения нападения ВСУ на российские регионы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.