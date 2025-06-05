Следователи раскрыли убийство 30-летней давности в Екатеринбурге

В Свердловской области поймали преступника, который в 90-е застрелил человека в Екатеринбурге. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области.
«Обвиняемый, находясь в подъезде дома по улице Войкова в городе Екатеринбурге, в целях убийства из хулиганских побуждений, из-за малозначительного повода, произвел несколько выстрелов», — сообщили в telegram-канале ведомства. Трагедия произошла утром 23 ноября 1994 года. В результате пострадавший погиб на месте. Убийца использовал «Тульский Токарев» в качестве оружия.
В настоящее время следственные органы продолжают сбор доказательств по уголовному делу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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