05 июня 2025

Сотни курганских мусульман собрались в мечети, чтобы отметить Курбан-байрам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотни верующих отметили Курбан-байрам в Соборной мечети
Сотни верующих отметили Курбан-байрам в Соборной мечети Фото:

В Кургане 6 июня в Соборной мечети прошла праздничная молитва по случаю мусульманского праздника Ид Аль-Адха (Курбан-байрам). Сотни верующих собрались, чтобы послушать проповедь и совершить молитву. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Сотни верующих пришли в Соборную мечеть, чтобы отметить мусульманский праздник — Ид Аль-Адха (Курбан-байрам). Они слушали проповедь и совершали молитвы», — отметил корреспондент.

Поздравляя мусульман с праздником, председатель Курганской городской религиозной организации мусульман Зиедали Хаджи Мизробов произнес традиционное приветствие: «Уважаемые братья и сестры! Искренне поздравляю вас с великим праздником Ид Аль-Адха. Пусть Аллах примет наши молитвы и жертвоприношения, наполнит сердца верой и дарует мир, здоровье и благополучие каждой семье!» — сказал имам.

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В Кургане 6 июня в Соборной мечети прошла праздничная молитва по случаю мусульманского праздника Ид Аль-Адха (Курбан-байрам). Сотни верующих собрались, чтобы послушать проповедь и совершить молитву. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Сотни верующих пришли в Соборную мечеть, чтобы отметить мусульманский праздник — Ид Аль-Адха (Курбан-байрам). Они слушали проповедь и совершали молитвы», — отметил корреспондент. Поздравляя мусульман с праздником, председатель Курганской городской религиозной организации мусульман Зиедали Хаджи Мизробов произнес традиционное приветствие: «Уважаемые братья и сестры! Искренне поздравляю вас с великим праздником Ид Аль-Адха. Пусть Аллах примет наши молитвы и жертвоприношения, наполнит сердца верой и дарует мир, здоровье и благополучие каждой семье!» — сказал имам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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