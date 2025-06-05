В Кургане 6 июня в Соборной мечети прошла праздничная молитва по случаю мусульманского праздника Ид Аль-Адха (Курбан-байрам). Сотни верующих собрались, чтобы послушать проповедь и совершить молитву. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Сотни верующих пришли в Соборную мечеть, чтобы отметить мусульманский праздник — Ид Аль-Адха (Курбан-байрам). Они слушали проповедь и совершали молитвы», — отметил корреспондент.
Поздравляя мусульман с праздником, председатель Курганской городской религиозной организации мусульман Зиедали Хаджи Мизробов произнес традиционное приветствие: «Уважаемые братья и сестры! Искренне поздравляю вас с великим праздником Ид Аль-Адха. Пусть Аллах примет наши молитвы и жертвоприношения, наполнит сердца верой и дарует мир, здоровье и благополучие каждой семье!» — сказал имам.
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