Автобус с детьми опрокинулся вблизи Хабаровска

В Хабаровском районе на улице Молодежной в селе Воронежское-2 опрокинулся автобус с детьми, который следовал на экскурсию в зоосад «Приамурский». В результате ДТП семь несовершеннолетних пассажиров получили травмы и были госпитолизированы. Об этом сообщает ГАИ Хабаровского края.
«По предварительным данным <...> произошло опрокидывание автобуса, который вез детей на экскурсию в зоосад „Приамурский“. <...> В салоне в момент дтп находилось 30 детей, 7 из них доставлены в медицинское учреждение с ушибами», — передает ведомство в своем telegram-канале. Предварительной причиной ДТП называют отказ тормозной системы у автобуса. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Ранее, 17 мая, крупное ДТП с участием автобуса произошло в Раменском округе Московской области. Тогда в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком и легковым автомобилем пострадали 14 человек, среди которых были двое несовершеннолетних. Прокуратура также проверяет обстоятельства ДТП в Пензенской области, которое произошло накануне, передает MK.RU.
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