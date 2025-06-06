Автобус с детьми опрокинулся вблизи Хабаровска

ГАИ Хабаровского края: в ходе ДТП с автобусом пострадали семеро детей
© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Хабаровского края опрокинулся автобус с детьми
В селе Хабаровского края опрокинулся автобус с детьми Фото:

В Хабаровском районе на улице Молодежной в селе Воронежское-2 опрокинулся автобус с детьми, который следовал на экскурсию в зоосад «Приамурский». В результате ДТП семь несовершеннолетних пассажиров получили травмы и были госпитолизированы. Об этом сообщает ГАИ Хабаровского края. 

«По предварительным данным <...> произошло опрокидывание автобуса, который вез детей на экскурсию в зоосад „Приамурский“. <...> В салоне в момент дтп находилось 30 детей, 7 из них доставлены в медицинское учреждение с ушибами», — передает ведомство в своем telegram-канале. Предварительной причиной ДТП называют отказ тормозной системы у автобуса. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее, 17 мая, крупное ДТП с участием автобуса произошло в Раменском округе Московской области. Тогда в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком и легковым автомобилем пострадали 14 человек, среди которых были двое несовершеннолетних. Прокуратура также проверяет обстоятельства ДТП в Пензенской области, которое произошло накануне, передает MK.RU.

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В Хабаровском районе на улице Молодежной в селе Воронежское-2 опрокинулся автобус с детьми, который следовал на экскурсию в зоосад «Приамурский». В результате ДТП семь несовершеннолетних пассажиров получили травмы и были госпитолизированы. Об этом сообщает ГАИ Хабаровского края.  «По предварительным данным <...> произошло опрокидывание автобуса, который вез детей на экскурсию в зоосад „Приамурский“. <...> В салоне в момент дтп находилось 30 детей, 7 из них доставлены в медицинское учреждение с ушибами», — передает ведомство в своем telegram-канале. Предварительной причиной ДТП называют отказ тормозной системы у автобуса. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Ранее, 17 мая, крупное ДТП с участием автобуса произошло в Раменском округе Московской области. Тогда в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком и легковым автомобилем пострадали 14 человек, среди которых были двое несовершеннолетних. Прокуратура также проверяет обстоятельства ДТП в Пензенской области, которое произошло накануне, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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