Губернатор ХМАО обсудил с зампредом правительства РФ Новаком развитие Югры

В ХМАО обсудили меры по развитию региона на рабочей встрече губернатора Югры Руслана Кухарука с зампредом правительства РФ Александром Новаком. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. В частности, обсуждались вопросы повышения эффективности освоения трудноизвлекаемых запасов.
«Благодарю Александра Валентиновича за поддержку и особое внимание к нашему региону, в котором в непростых климатических условиях живут и работают люди на благо своей малой родины и всей страны», — отметил Кухарук. Особое внимание на встрече уделили социальным инициативам, которые напрямую влияют на качество жизни жителей Югры.
В ходе встречи рассматривались вопросы стимулирования геологоразведочных работ, а также внедрения передовых технологий в нефтегазовом секторе. Также обсуждались налоговые инструменты, направленные на повышение эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов.
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