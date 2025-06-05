05 июня 2025

Губернатор ХМАО обсудил с зампредом правительства РФ Новаком развитие Югры

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Александр Новак обсудил с Русланом Кухаруком инициативы правительства ХМАО
Александр Новак обсудил с Русланом Кухаруком инициативы правительства ХМАО Фото:

В ХМАО обсудили меры по развитию региона на рабочей встрече губернатора Югры Руслана Кухарука с зампредом правительства РФ Александром Новаком. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. В частности, обсуждались вопросы повышения эффективности освоения трудноизвлекаемых запасов.

«Благодарю Александра Валентиновича за поддержку и особое внимание к нашему региону, в котором в непростых климатических условиях живут и работают люди на благо своей малой родины и всей страны», — отметил Кухарук. Особое внимание на встрече уделили социальным инициативам, которые напрямую влияют на качество жизни жителей Югры.

В ходе встречи рассматривались вопросы стимулирования геологоразведочных работ, а также внедрения передовых технологий в нефтегазовом секторе. Также обсуждались налоговые инструменты, направленные на повышение эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов.

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В ХМАО обсудили меры по развитию региона на рабочей встрече губернатора Югры Руслана Кухарука с зампредом правительства РФ Александром Новаком. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. В частности, обсуждались вопросы повышения эффективности освоения трудноизвлекаемых запасов. «Благодарю Александра Валентиновича за поддержку и особое внимание к нашему региону, в котором в непростых климатических условиях живут и работают люди на благо своей малой родины и всей страны», — отметил Кухарук. Особое внимание на встрече уделили социальным инициативам, которые напрямую влияют на качество жизни жителей Югры. В ходе встречи рассматривались вопросы стимулирования геологоразведочных работ, а также внедрения передовых технологий в нефтегазовом секторе. Также обсуждались налоговые инструменты, направленные на повышение эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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