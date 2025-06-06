Маск остыл после ссоры с Трампом

Маск заявил, что не будет выводить из эксплуатации корабль Dragon
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Илон Маск решил не выводить из эксплуатации корабль Dragon после ссоры с Трампом
Илон Маск решил не выводить из эксплуатации корабль Dragon после ссоры с Трампом Фото:
новость из сюжета
Дональд Трамп и Илон Маск поссорились и начали поливать друг друга грязью

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, несмотря на свое прежнее заявление. Об этом предприниматель написал в социальной сети X, комментируя конфликт с президентом США Дональдом Трампом и реагируя на совет пользователей «остыть» и быть «выше этого», то есть — конфликта. 

«Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon», — написал Маск в ответ на предложение остыть в соцсетях. 

Ранее миллиардер объявил о немедленном выводе корабля Dragon из эксплуатации после заявления президента США о прекращении субсидий и контрактов для компаний Маска. SpaceX активно использует корабли Dragon для доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию в рамках контрактов с NASA.

Накануне стало известно о разладе в отношениях между Трампом и Маском, которые изначально позиционировали друг друга как друзья. Все началось после того, как американский предприниматель раскритиковал бюджетный законопроект, отменяющие льготы в адрес компании Маска. Далее предприниматель в ходе перепалки с Трампом заявил, что тот фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, который ранее был обвинен в педофилии. Маск также поддержал идею объявить импичмент Трампу и заменить его, передает MK.RU.

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Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, несмотря на свое прежнее заявление. Об этом предприниматель написал в социальной сети X, комментируя конфликт с президентом США Дональдом Трампом и реагируя на совет пользователей «остыть» и быть «выше этого», то есть — конфликта.  «Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon», — написал Маск в ответ на предложение остыть в соцсетях.  Ранее миллиардер объявил о немедленном выводе корабля Dragon из эксплуатации после заявления президента США о прекращении субсидий и контрактов для компаний Маска. SpaceX активно использует корабли Dragon для доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию в рамках контрактов с NASA. Накануне стало известно о разладе в отношениях между Трампом и Маском, которые изначально позиционировали друг друга как друзья. Все началось после того, как американский предприниматель раскритиковал бюджетный законопроект, отменяющие льготы в адрес компании Маска. Далее предприниматель в ходе перепалки с Трампом заявил, что тот фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, который ранее был обвинен в педофилии. Маск также поддержал идею объявить импичмент Трампу и заменить его, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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