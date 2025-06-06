Рязань атакована беспилотниками, горит место падения обломков: главное о налете дронов

Рязань столкнулась с ночной массированной атакой беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рязань подверглась атаке дронов ночью 6 июня
Рязань подверглась атаке дронов ночью 6 июня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью 6 июня Рязань и прилегающие территории подверглись атаке беспилотников, в ходе которой силы ПВО отражали воздушные цели в районе аэродрома «Дягилево» и жилых кварталов. В результате падения обломков в селе Подвязье возник пожар, власти призывали жителей соблюдать меры предосторожности. Подробнее о налете БПЛА — в материале URA.RU.

Атака беспилотников и работа ПВО

Ночью 6 июня 2025 года в Рязанской области сработала система ПВО — беспилотники атаковали город, предположительно, нацелившись на аэродром «Дягилево». В местных соцсетях жители сообщали о громких хлопках и пролетах дронов на уровне многоэтажек. Власти объявили режим «Внимание по БПЛА» и призвали население оставаться дома и не подходить к окнам.

Угроза БПЛА для Рязани объявлялась дважды. Над городом работали ПВО и средства подавления. Дроны кружили над микрорайоном Дягилево. Очевидцы сообщали о грохоте в этой части Рязани и сбитых беспилотниках. Атаки на Рязань были отражены.  

Сообщалось в местных пабликах, что аэродром «Дягилево» в Рязанской области оказался под атакой БПЛА. Также работают активно ПВО. Также пользователи соцсетей делились кадрами кадрами со звуками пролетающих БПЛА недалеко от Рязани.

Последствия на земле

После работы ПВО в селе Подвязье зафиксировано возгорание из-за падения обломков. По предварительным данным, загорелись сараи — к месту выехали две пожарные бригады. О жертвах и масштабных разрушениях не сообщается. Последствия падения обломков дронов устраняются. 

Отбой угрозы

Власти сообщили об отбое опасности атаки БПЛА на территории Рязани и Рязанской области. Однако в области сохраняется режим мониторинга. Ситуация остается на контроле экстренных служб.

РСЧС предупреждает
РСЧС предупреждает
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью 6 июня Рязань и прилегающие территории подверглись атаке беспилотников, в ходе которой силы ПВО отражали воздушные цели в районе аэродрома «Дягилево» и жилых кварталов. В результате падения обломков в селе Подвязье возник пожар, власти призывали жителей соблюдать меры предосторожности. Подробнее о налете БПЛА — в материале URA.RU. Атака беспилотников и работа ПВО Ночью 6 июня 2025 года в Рязанской области сработала система ПВО — беспилотники атаковали город, предположительно, нацелившись на аэродром «Дягилево». В местных соцсетях жители сообщали о громких хлопках и пролетах дронов на уровне многоэтажек. Власти объявили режим «Внимание по БПЛА» и призвали население оставаться дома и не подходить к окнам. Угроза БПЛА для Рязани объявлялась дважды. Над городом работали ПВО и средства подавления. Дроны кружили над микрорайоном Дягилево. Очевидцы сообщали о грохоте в этой части Рязани и сбитых беспилотниках. Атаки на Рязань были отражены.   Сообщалось в местных пабликах, что аэродром «Дягилево» в Рязанской области оказался под атакой БПЛА. Также работают активно ПВО. Также пользователи соцсетей делились кадрами кадрами со звуками пролетающих БПЛА недалеко от Рязани. Последствия на земле После работы ПВО в селе Подвязье зафиксировано возгорание из-за падения обломков. По предварительным данным, загорелись сараи — к месту выехали две пожарные бригады. О жертвах и масштабных разрушениях не сообщается. Последствия падения обломков дронов устраняются.  Отбой угрозы Власти сообщили об отбое опасности атаки БПЛА на территории Рязани и Рязанской области. Однако в области сохраняется режим мониторинга. Ситуация остается на контроле экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...