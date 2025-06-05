05 июня 2025

В Тюмени спадет жара, но будет тепло и сухо

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тюмени будет благоприятная погода для прогулок
В Тюмени будет благоприятная погода для прогулок Фото:

В Тюмени 6 июня будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха в дневные часы составит от +21 до +26 градусов, местами будет +16. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На юге Тюменской области 6 июня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +10, +15 градусов. Днем +21, +26. Местами будет прохладней — +16, +21 градус», — сообщается на сайте управления.

Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Влажность воздуха составит 88%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 6 июня будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха в дневные часы составит от +21 до +26 градусов, местами будет +16. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На юге Тюменской области 6 июня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +10, +15 градусов. Днем +21, +26. Местами будет прохладней — +16, +21 градус», — сообщается на сайте управления. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Влажность воздуха составит 88%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...