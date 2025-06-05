В Тюмени спадет жара, но будет тепло и сухо

В Тюмени будет благоприятная погода для прогулок
В Тюмени 6 июня будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха в дневные часы составит от +21 до +26 градусов, местами будет +16. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 6 июня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +10, +15 градусов. Днем +21, +26. Местами будет прохладней — +16, +21 градус», — сообщается на сайте управления.
Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Влажность воздуха составит 88%.
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