Бусаргин обратился к жителям жилого дома в Энгельсе после атаки БПЛА

В Саратовской области специалисты осмотрели дом на улице Тельмана в Энгельсе, поврежденный в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, заявив, что угрозы для жителей нет, и в ближайший час эвакуированные жильцы смогут вернуться домой.
«Опасности нет. В течение часа эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры. Также будет открыт проезд. Как и сообщал ранее, пострадавших нет», — сообщил Бусаргин в своем telegram-канале. Он отметил, что специалисты уже осмотрели повреждения многоквартирного дома.
По словам губернатора, вскоре администрация Энгельсского района совместно с управляющей компанией приступит к восстановительным работам в поврежденном доме. Профильные службы будут работать на месте в круглосуточном режиме. При необходимости для этих целей выделят дополнительные средства из резервного фонда.
Ранее ВСУ атаковали населенный пункт. Сообщалось, что беспилотный летательный аппарат противника упал на жилой дом. Бусаргин атаку подтвердил.
ВСУ провели массированную атаку по регионам страны при помощи БПЛА. Аппараты противника заметили в Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и в других регионах. URA.RU вели онлайн-трансляцию происходящего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.