05 июня 2025

Лидер группы «Руки Вверх» показал, как его встретили в челябинском отеле. Видео

Певец Сергей Жуков перед концертом в Челябинске остановился в отеле «Видгоф»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация фильма "Руки Вверх" с Сергеем Жуковым. Екатеринбург, жуков сергей
Сергей Жуков выступит в Челябинске 6 июня Фото:

Певец Сергей Жуков, лидер группы «Руки Вверх» перед выступлением в Челябинске, которое пройдет 6 июня, показал с какими презентами его встретил в «Гранд Отеле Видгоф». Кадрами он поделился в своем telegram-канале.

«Мы уже в Челябинске! Вот так тут встречают! Такая красота. Ребята нас ждали, ну и, конечно же, ждет нас чудесный город, который скоро проснется и пойдет на концерт „Руки Вверх“. Ждем всех челябинцев», — сказал Жуков.

В номере Жукова встретили с цветными гелевыми шарами, фруктовыми тарелками и пирожным с его изображением. Шоу автора хита «Крошка моя» пройдет в ледовой арене «Трактор».

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Певец Сергей Жуков, лидер группы «Руки Вверх» перед выступлением в Челябинске, которое пройдет 6 июня, показал с какими презентами его встретил в «Гранд Отеле Видгоф». Кадрами он поделился в своем telegram-канале. «Мы уже в Челябинске! Вот так тут встречают! Такая красота. Ребята нас ждали, ну и, конечно же, ждет нас чудесный город, который скоро проснется и пойдет на концерт „Руки Вверх“. Ждем всех челябинцев», — сказал Жуков. В номере Жукова встретили с цветными гелевыми шарами, фруктовыми тарелками и пирожным с его изображением. Шоу автора хита «Крошка моя» пройдет в ледовой арене «Трактор».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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