Певец Сергей Жуков, лидер группы «Руки Вверх» перед выступлением в Челябинске, которое пройдет 6 июня, показал с какими презентами его встретил в «Гранд Отеле Видгоф». Кадрами он поделился в своем telegram-канале.
«Мы уже в Челябинске! Вот так тут встречают! Такая красота. Ребята нас ждали, ну и, конечно же, ждет нас чудесный город, который скоро проснется и пойдет на концерт „Руки Вверх“. Ждем всех челябинцев», — сказал Жуков.
В номере Жукова встретили с цветными гелевыми шарами, фруктовыми тарелками и пирожным с его изображением. Шоу автора хита «Крошка моя» пройдет в ледовой арене «Трактор».
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