Лидер группы «Руки Вверх» показал, как его встретили в челябинском отеле. Видео

Певец Сергей Жуков перед концертом в Челябинске остановился в отеле «Видгоф»

06 июня 2025 в 09:44 Размер текста - 17 +

Сергей Жуков выступит в Челябинске 6 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU Певец Сергей Жуков, лидер группы «Руки Вверх» перед выступлением в Челябинске, которое пройдет 6 июня, показал с какими презентами его встретил в «Гранд Отеле Видгоф». Кадрами он поделился в своем telegram-канале. «Мы уже в Челябинске! Вот так тут встречают! Такая красота. Ребята нас ждали, ну и, конечно же, ждет нас чудесный город, который скоро проснется и пойдет на концерт „Руки Вверх“. Ждем всех челябинцев», — сказал Жуков. В номере Жукова встретили с цветными гелевыми шарами, фруктовыми тарелками и пирожным с его изображением. Шоу автора хита «Крошка моя» пройдет в ледовой арене «Трактор». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Сергей Жуков, лидер группы «Руки Вверх» перед выступлением в Челябинске, которое пройдет 6 июня, показал с какими презентами его встретил в «Гранд Отеле Видгоф». Кадрами он поделился в своем telegram-канале. «Мы уже в Челябинске! Вот так тут встречают! Такая красота. Ребята нас ждали, ну и, конечно же, ждет нас чудесный город, который скоро проснется и пойдет на концерт „Руки Вверх“. Ждем всех челябинцев», — сказал Жуков. В номере Жукова встретили с цветными гелевыми шарами, фруктовыми тарелками и пирожным с его изображением. Шоу автора хита «Крошка моя» пройдет в ледовой арене «Трактор».