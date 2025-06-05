В администрации Пуровского района рассказали, что будет с подтопленным кладбищем

Уровень воды на кладбище в Тарко-Сале снизился еще на 4 сантиметра по состоянию на 6 июня. Об этом сообщил начальник департамента транспорта администрации Пуровского района Адриан Лешенко.
По словам Лешенко, специалисты готовы начать дезинфекцию территории сразу после полного ухода воды. «Мы подготовлены к тому, чтобы провести необходимые мероприятия по дезинфекции территории в последствии. Ожидаем полного снижения воды, так как сейчас из-за воды это сделать невозможно. Как только это произойдет, мы незамедлительно приступим к работам», — подчеркнул руководитель департамента. Информация размещена в официальном Telegram-канале администрации.
Ранее в Тарко-Сале произошел прорыв дамбы из-за подъема уровня воды в реке Пякупур, однако водозащитную насыпь восстановили, и угрозы подтопления города сейчас нет. Между тем, кладбище в Тарко-Сале оказалось затопленым, и это вызывает беспокойство у местного населения.
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