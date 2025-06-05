05 июня 2025

В администрации Пуровского района рассказали, что будет с подтопленным кладбищем

В Пуровском районе уровень воды на кладбище снизился еще на 4 сантиметра
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода на кладбище продолжает падать (архивное фото)
Вода на кладбище продолжает падать (архивное фото) Фото:

Уровень воды на кладбище в Тарко-Сале снизился еще на 4 сантиметра по состоянию на 6 июня. Об этом сообщил начальник департамента транспорта администрации Пуровского района Адриан Лешенко. 

По словам Лешенко, специалисты готовы начать дезинфекцию территории сразу после полного ухода воды. «Мы подготовлены к тому, чтобы провести необходимые мероприятия по дезинфекции территории в последствии. Ожидаем полного снижения воды, так как сейчас из-за воды это сделать невозможно. Как только это произойдет, мы незамедлительно приступим к работам», — подчеркнул руководитель департамента. Информация размещена в официальном Telegram-канале администрации.

Ранее в Тарко-Сале произошел прорыв дамбы из-за подъема уровня воды в реке Пякупур, однако водозащитную насыпь восстановили, и угрозы подтопления города сейчас нет. Между тем, кладбище в Тарко-Сале оказалось затопленым, и это вызывает беспокойство у местного населения. 

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Уровень воды на кладбище в Тарко-Сале снизился еще на 4 сантиметра по состоянию на 6 июня. Об этом сообщил начальник департамента транспорта администрации Пуровского района Адриан Лешенко.  По словам Лешенко, специалисты готовы начать дезинфекцию территории сразу после полного ухода воды. «Мы подготовлены к тому, чтобы провести необходимые мероприятия по дезинфекции территории в последствии. Ожидаем полного снижения воды, так как сейчас из-за воды это сделать невозможно. Как только это произойдет, мы незамедлительно приступим к работам», — подчеркнул руководитель департамента. Информация размещена в официальном Telegram-канале администрации. Ранее в Тарко-Сале произошел прорыв дамбы из-за подъема уровня воды в реке Пякупур, однако водозащитную насыпь восстановили, и угрозы подтопления города сейчас нет. Между тем, кладбище в Тарко-Сале оказалось затопленым, и это вызывает беспокойство у местного населения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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