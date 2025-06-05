05 июня 2025

На севере Пермского края сняли первый урожай бананов. Видео

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Тропическое растение вырастили в заповеднике «Вишерский» (архивное фото)
Тропическое растение вырастили в заповеднике «Вишерский» (архивное фото) Фото:

В Пермском крае созрели бананы. Урожай сняли на севере региона в зимнем саду заповедника «Вишерский».

«Банан в зимнем саду заповедника „Вишерский“ порадовал созревшим плодом. Хозяйка зимнего сада Нина Махова угостила им посетителей», — сообщается на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте». Вишерский банан оказался вкуснее, чем в магазине, признали те, кто его попробовал.

Банан в зимнем саду заповедника растет с начала 2000-х годов. Из ростка в 30 см он превратился в большое растение. Зимний сад находится в Красновишерске — самом северном городе Пермского края. Ранее URA.RU показывало, как банан цветет

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В Пермском крае созрели бананы. Урожай сняли на севере региона в зимнем саду заповедника «Вишерский». «Банан в зимнем саду заповедника „Вишерский“ порадовал созревшим плодом. Хозяйка зимнего сада Нина Махова угостила им посетителей», — сообщается на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте». Вишерский банан оказался вкуснее, чем в магазине, признали те, кто его попробовал. Банан в зимнем саду заповедника растет с начала 2000-х годов. Из ростка в 30 см он превратился в большое растение. Зимний сад находится в Красновишерске — самом северном городе Пермского края. Ранее URA.RU показывало, как банан цветет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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