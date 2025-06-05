В Пермском крае созрели бананы. Урожай сняли на севере региона в зимнем саду заповедника «Вишерский».
«Банан в зимнем саду заповедника „Вишерский“ порадовал созревшим плодом. Хозяйка зимнего сада Нина Махова угостила им посетителей», — сообщается на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте». Вишерский банан оказался вкуснее, чем в магазине, признали те, кто его попробовал.
Банан в зимнем саду заповедника растет с начала 2000-х годов. Из ростка в 30 см он превратился в большое растение. Зимний сад находится в Красновишерске — самом северном городе Пермского края. Ранее URA.RU показывало, как банан цветет.
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