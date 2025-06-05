Тюменская УК заплатит 100 тысяч рублей за сломанный палец ребенка

В Тюмени управляющая компания выплатит 100 тысяч рублей за травму ребенка, которую он получил на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Установлено, что муниципальная обслуживающая организация не обеспечила безопасные условия на детской игровой площадке, что привело к травме ребенка на неисправном тренажере», — пояснили в прокуратуре. У девочки диагностировали открытый перелом дистальной фаланги III пальца и размозженную рану III пальца левой руки.
Проверка показала, что на момент происшествия детский тренажер находился в неисправном состоянии. Надзорный орган добился судебной защиты прав пострадавшего ребенка и обязал ответственную организацию выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
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