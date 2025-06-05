05 июня 2025

Тюменская УК заплатит 100 тысяч рублей за сломанный палец ребенка

В Тюмени девочка сломала палец на детской площадке
© Служба новостей «URA.RU»
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Травма произошла на детской площадке
Травма произошла на детской площадке Фото:

В Тюмени управляющая компания выплатит 100 тысяч рублей за травму ребенка, которую он получил на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что муниципальная обслуживающая организация не обеспечила безопасные условия на детской игровой площадке, что привело к травме ребенка на неисправном тренажере», — пояснили в прокуратуре. У девочки диагностировали открытый перелом дистальной фаланги III пальца и размозженную рану III пальца левой руки.

Проверка показала, что на момент происшествия детский тренажер находился в неисправном состоянии. Надзорный орган добился судебной защиты прав пострадавшего ребенка и обязал ответственную организацию выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей. 

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В Тюмени управляющая компания выплатит 100 тысяч рублей за травму ребенка, которую он получил на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Установлено, что муниципальная обслуживающая организация не обеспечила безопасные условия на детской игровой площадке, что привело к травме ребенка на неисправном тренажере», — пояснили в прокуратуре. У девочки диагностировали открытый перелом дистальной фаланги III пальца и размозженную рану III пальца левой руки. Проверка показала, что на момент происшествия детский тренажер находился в неисправном состоянии. Надзорный орган добился судебной защиты прав пострадавшего ребенка и обязал ответственную организацию выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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