Клишас заговорил о внесении Зеленского в список террористов

Сенатор Клишас: внесение Зеленского в список террористов будет вопросом времени
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова также называла Зеленского террористом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также называла Зеленского террористом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Признание президента Украины Владимира Зеленского террористом и внесение его в соответствующий список — это лишь вопрос времени. Об этом заявил российский сенатор Андрей Клишас.

«Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени», — написал Клишас в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что действия украинского руководства, направленные против России, соответствуют критериям, по которым организации и лица признаются террористическими.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также называла Владимира Зеленского террористом. Поводом для этого стали высказывания украинского президента накануне 9 мая 2025 года. Зеленский тогда заявил, что не может гарантировать безопасность иностранных политиков, планирующих посетить Парад Победы в Москве.

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Признание президента Украины Владимира Зеленского террористом и внесение его в соответствующий список — это лишь вопрос времени. Об этом заявил российский сенатор Андрей Клишас. «Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени», — написал Клишас в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что действия украинского руководства, направленные против России, соответствуют критериям, по которым организации и лица признаются террористическими. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также называла Владимира Зеленского террористом. Поводом для этого стали высказывания украинского президента накануне 9 мая 2025 года. Зеленский тогда заявил, что не может гарантировать безопасность иностранных политиков, планирующих посетить Парад Победы в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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