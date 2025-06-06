В Белгородской области частично возобновили ЖД-движение после подрыва путей

Движение поездов на одном из путей перегонного участка Прохоровка — Беленихино в Белгородской области восстановлено после схода тепловоза с рельсов. Об этом сообщает официальный новостной канал Юго-Восточной железной дороги.
«Открыто движение по одному пути перегона Прохоровка — Беленихино в Белгородской области. Пропуск поездов осуществляется в реверсивном режиме. Работы по ликвидации последствий схода тепловоза продолжаются», — передают представители железнодорожного ведомства в своем telegram-канале.
Причем пассажирам поездов №695 Курск — Белгород и №71 Москва — Белгород, чьи маршруты были нарушены из-за инцидента, предоставили автобусы для доставки до станции назначения от станции Прохоровка. Актуальная информация о графике движения доступна в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании и по круглосуточному телефону клиентской поддержки.
Ранее на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области произошло срабатывание взрывного устройства под железнодорожными путями во время прохождения поезда. В результате инцидента никто не пострадал, однако была повреждена контактная сеть и движение поездов временно приостанавливалось. Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб.
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