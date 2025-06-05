Концерт Трофимова состоится 18 ноября
В Тюмени выступит певец Сергей Трофимов. Концерт запланирован на 18 ноября. Информация об этом указана на сервисе «Яндекс Афиша».
«Сергей Трофимов — известный исполнитель из России, автор собственных хитов и музыкант. Наверное, нет ни одного человека, который не знал бы строчек песни «Город Сочи», регулярно транслирующийся на фоне в барах и ресторанах приморских городов», – указано в анонсе мероприятия.
Стоимость билетов доходит до 7 000 рублей. На момент публикации почти все места оставались свободными.
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