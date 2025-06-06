Маск задумывается о переходе на другую сторону после конфликта с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск отказался от планов выделить 100 миллионов долларов на поддержку республиканцев на последующих выборах в США и может оказать помощь демократам, если сочтет нужным. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на советника предпринимателя, который пожелал остаться анонимным.
«Ему плевать на республиканцев, места в палате представителей и так далее. Он их разнесет <...>. Мы уже знаем, что республиканцы проиграют палату представителей. Сенат, скорее всего, будет в порядке, но Илону плевать на всю эту партийную чепуху», — сказал советник Маска в беседе с журналистами. По словам собеседника NBC, Маск больше не намерен финансировать организации, связанные с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на то, что несколько месяцев назад публично обещал потратить 100 млн долларов на их поддержку.
На фоне конфликта между Маском и Трампом некоторые конгрессмены-демократы заявили о готовности наладить диалог с бизнесменом. Член палаты представителей Ро Ханна высказал мнение, что Маск и демократы разделяют ценности в вопросах финансирования науки, развития чистых технологий и поддержки иностранных студентов. По данным Politico, уже нейтралитет Маска на предстоящих выборах может стать успехом для демократов, поскольку ранее миллиардер активно поддерживал республиканцев.
Конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом обострился на фоне публичных разногласий по ключевым законодательным инициативам и угроз со стороны обеих сторон. Ранее СМИ сообщали, что Маск может использовать свои финансовые и медиаресурсы для давления на Трампа и республиканцев, а президент, в свою очередь, способен инициировать проверки и ограничить доступ бизнесмена к государственным контрактам.
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