Названы восемь способов, к которым могут прибегнуть Трамп и Маск во время конфликта

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск могут навредить друг другу по восьмью способами, отметила газета New York Times. Газета предоставила возможные сценарии развития конфликта между двумя влиятельными фигурами.
«8 способов, которыми Маск и Трамп могут причинить друг другу боль. Ссора между Илоном Маском и президентом Трампом достигла пика в четверг. У обоих мужчин есть мощные способы поддерживать ее», — сообщила американская газета.
Как отмечает издание, Маск способен использовать свое финансовое положение и медиаресурсы для давления на Трампа и его сторонников. «Потратив более 250 миллионов долларов на помощь в выборах президента, господин Маск мог бы с таким же успехом финансировать кампании против республиканцев <...> Использовать социальные сети в качестве раздражителя», — говорится в материале издания.
Кроме того, у Маска есть возможность использовать инсайдерскую информацию, полученной в ходе недавних контактов с администрацией президента. В частности, он уже намекал на задержку публикации документов по делу Джеффри Эпстина, где якобы фигурирует имя Трампа.
Среди других потенциальных мер со стороны Маска издание выделяет возможность создания для Белого дома проблем через бизнес-активы. В качестве одного из примеров приводится угроза приостановки эксплуатации космического корабля Dragon, который обслуживает миссии NASA и доставляет грузы на МКС.
В ответ Трамп, по данным NYT, может инициировать расторжение государственных контрактов с компаниями Маска, объем которых в 2024 году составил около трех миллиардов долларов. Газета также не исключает возможности проведения проверок иммиграционного статуса бизнесмена и расследования возможного употребления им наркотиков. Помимо этого, президент может ограничить Маску доступ к государственной тайне и применить административные ресурсы, включая подписание указов против политических оппонентов или запуск уголовных расследований.
Ранее между миллиардером и главой США разгорелся конфликт. Предприниматель публично раскритиковал предложенный Трампом законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью».
Президент выразил разочарование позицией Маска, уточнив, что ранее «сделал для него многое». Тогда миллиардер заявил, что президенту стоит объявить импичмент, а на его место должен прийти вице-президент Джей Ди Вэнс.Подробнее — в сюжете URA.RU.
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