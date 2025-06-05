05 июня 2025

В ХМАО прокуратура передала в суд дело посредника в организации предвыборных викторин

Дело посредника в организации предвыборных викторин Чернова передано в суд ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело Владислава Чернова передано в суд
Уголовное дело Владислава Чернова передано в суд Фото:

Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя ряда околоправительственных организаций Владислава Чернова, который обвиняется в мошенничестве и пособничестве в растрате. Он был одним из посредников скандальной предвыборной викторины в 2018 году, проведение которой обернулось для организаторов уголовным делом.

«Прокуратура автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ряда некоммерческих организаций. Он обвиняется в мошенничестве, совершенным лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах. И пособничестве в присвоении и растрате, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Следствие установило, что с 2014 по 2020 годы Чернов вместе с подельниками из бюджетных организаций похитил свыше 40 миллионов рублей. Он, как подрядчик заключал контракты через свои НКО с представителями госучреждений, которые им по факту не выполнялись, а проводили их сотрудники учреждений либо сторонние организации. Обвиняемый также якобы подделывал акты для оплаты их работы, а деньги впоследствии обналичивались.

«Полученными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого. Прокуратурой предъявлены иски о возмещении причиненного ущерба», — сообщает надзорное ведомство региона.

При этом сам Чернов дал признательные показания. В том числе против экс-главы «Открытого региона» Оксаны Макеевой, которая проходит подсудимой по делу о растрате после скандальной предвыборной викторины. Ее адвокаты настаивают на привлечении Чернова в качестве свидетеля и его допросе. Уголовное дело на самого фигуранта направлено в Ханты-Мансийский районный суд для рассмотрения.

Уголовное дело против Владислава Чернова расследовалось с 2020 года после возбуждения дела о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег при исполнении госконтрактов. Чернов фигурирует также в деле о растрате средств, выделенных на предвыборную викторину 2018 года, по которому проходит экс-глава «Открытого региона» Оксана Макеева. Она утверждает, что финансирование мероприятия шло от спонсоров, а не бюджета.

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Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя ряда околоправительственных организаций Владислава Чернова, который обвиняется в мошенничестве и пособничестве в растрате. Он был одним из посредников скандальной предвыборной викторины в 2018 году, проведение которой обернулось для организаторов уголовным делом. «Прокуратура автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ряда некоммерческих организаций. Он обвиняется в мошенничестве, совершенным лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах. И пособничестве в присвоении и растрате, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства региона. Следствие установило, что с 2014 по 2020 годы Чернов вместе с подельниками из бюджетных организаций похитил свыше 40 миллионов рублей. Он, как подрядчик заключал контракты через свои НКО с представителями госучреждений, которые им по факту не выполнялись, а проводили их сотрудники учреждений либо сторонние организации. Обвиняемый также якобы подделывал акты для оплаты их работы, а деньги впоследствии обналичивались. «Полученными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого. Прокуратурой предъявлены иски о возмещении причиненного ущерба», — сообщает надзорное ведомство региона. При этом сам Чернов дал признательные показания. В том числе против экс-главы «Открытого региона» Оксаны Макеевой, которая проходит подсудимой по делу о растрате после скандальной предвыборной викторины. Ее адвокаты настаивают на привлечении Чернова в качестве свидетеля и его допросе. Уголовное дело на самого фигуранта направлено в Ханты-Мансийский районный суд для рассмотрения. Уголовное дело против Владислава Чернова расследовалось с 2020 года после возбуждения дела о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег при исполнении госконтрактов. Чернов фигурирует также в деле о растрате средств, выделенных на предвыборную викторину 2018 года, по которому проходит экс-глава «Открытого региона» Оксана Макеева. Она утверждает, что финансирование мероприятия шло от спонсоров, а не бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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