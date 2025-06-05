Пермские роботы примут участие в международной битве

В международном чемпионате «Битва роботов» примут участие две команды и Перми. Отбор в категории роботов-тяжеловесов прошли машины команд «Зверобой» и BEEKEEPERS, рассказали URA.RU организаторы турнира.
«Пермский край в категории тяжеловесов до 110 кг будут представлять команды „Зверобой“ и BEEKEEPERS. Сейчас они готовят своих роботов, тестируя их на прочность, а также разрабатывают стратегии», — сообщили в оргкомитете чемпионата.
«Зверобой» и BEEKEEPERS участвовали в «Битве роботов» и в 2024 году. Первая команда дошла до финала и попала в топ-16. BEEKEEPERS таким результатом не порадовала, но их поединок оказался самым зрелищным — робот команды Vesper во время поединка с машиной из Красноярска загорелся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!