05 июня 2025

Пермские роботы примут участие в международной битве

Пермские команды «Зверобой» и BEEKEEPERS прошли отбор в турнир «Битва Роботов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Роботы выйдут на ринг, чтобы выявить лучшего (архивное фото)
Роботы выйдут на ринг, чтобы выявить лучшего (архивное фото) Фото:

В международном чемпионате «Битва роботов» примут участие две команды и Перми. Отбор в категории роботов-тяжеловесов прошли машины команд «Зверобой» и BEEKEEPERS, рассказали URA.RU организаторы турнира.

«Пермский край в категории тяжеловесов до 110 кг будут представлять команды „Зверобой“ и BEEKEEPERS. Сейчас они готовят своих роботов, тестируя их на прочность, а также разрабатывают стратегии», — сообщили в оргкомитете чемпионата.

«Зверобой» и BEEKEEPERS участвовали в «Битве роботов» и в 2024 году. Первая команда дошла до финала и попала в топ-16. BEEKEEPERS таким результатом не порадовала, но их поединок оказался самым зрелищным — робот команды Vesper во время поединка с машиной из Красноярска загорелся

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В международном чемпионате «Битва роботов» примут участие две команды и Перми. Отбор в категории роботов-тяжеловесов прошли машины команд «Зверобой» и BEEKEEPERS, рассказали URA.RU организаторы турнира. «Пермский край в категории тяжеловесов до 110 кг будут представлять команды „Зверобой“ и BEEKEEPERS. Сейчас они готовят своих роботов, тестируя их на прочность, а также разрабатывают стратегии», — сообщили в оргкомитете чемпионата. «Зверобой» и BEEKEEPERS участвовали в «Битве роботов» и в 2024 году. Первая команда дошла до финала и попала в топ-16. BEEKEEPERS таким результатом не порадовала, но их поединок оказался самым зрелищным — робот команды Vesper во время поединка с машиной из Красноярска загорелся. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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