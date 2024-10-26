Робот пермской команды загорелся на турнире «Битва роботов», который проходит в субботу, 26 октября, в Екатеринбурге. Из-за этого организаторам мероприятия пришлось вынуждено прервать турнир, рассказал URA.RU один из организаторов боев Олег Кивокурцев.
«В результате боя робот Vesper пермской команды BEEKEEPERS загорелся прямо на ринге. Пожарные, которые дежурят на турнире, быстро потушили робота, но, из-за пожара поединки пришлось приостановить — ждать, пока сильный дым выветрится через вентиляцию», — пояснил Кивокурцев. Пермская команда соревновалась с командой MURABEY & STREKOZA из Красноярска, но выбыла из турнира.
Второй этап международного чемпионата по битве роботов проходит в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». На турнире представлены команды из пяти стран: России, Китая, Казахстана, Индии и Ирана. Пермский край, помимо команды Vesper, представляют команды «Зверобой» и «РобоИмпульс». Финальные соревнования «Битвы роботов» пройдут в Москве.
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