В Энергодаре в результате атаки БПЛА загорелась гостиница

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На момент происшествия гостиница не эксплуатировалась
На момент происшествия гостиница не эксплуатировалась Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате ночного удара БПЛА Вооруженных сил Украины в городе Энергодар, произошло возгорание здания гостиницы. Об этом сообщает глава города Максим Пухов.

«В результате попадания БПЛА ВСУ загорелось здание гостиницы на проспекте Строителей», — пишет Пухов в своем telegram-канале. На момент происшествия гостиница не эксплуатировалась.

На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные расчеты МЧС. Благодаря профессионализму и слаженным действиям, пожар удалось оперативно локализовать. Огонь не распространился по всему зданию — полностью выгорела только одна комната. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

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В результате ночного удара БПЛА Вооруженных сил Украины в городе Энергодар, произошло возгорание здания гостиницы. Об этом сообщает глава города Максим Пухов. «В результате попадания БПЛА ВСУ загорелось здание гостиницы на проспекте Строителей», — пишет Пухов в своем telegram-канале. На момент происшествия гостиница не эксплуатировалась. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные расчеты МЧС. Благодаря профессионализму и слаженным действиям, пожар удалось оперативно локализовать. Огонь не распространился по всему зданию — полностью выгорела только одна комната. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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