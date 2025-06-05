05 июня 2025

В центре Екатеринбурга закроют улицу из-за ремонта

В Екатеринбурге закроют улицу Боевых Дружин в два этапа
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы будут проводить в два этапа
Работы будут проводить в два этапа Фото:

В Екатеринбурге закроют на ремонт улицу Боевых Дружин. Работы будут проводить в два этапа — с 10 по 12 июня и с 13 по 15 июня, рассказали в пресс-службе мэрии.

«От Февральской революции до Октябрьской революции с 10 по 12 июня. От Февральской революции до Маршала Жукова с 13 по 15 июня», — следует из сообщения. Там будут восстанавливать проезжую часть.

Объехать участок получится по улицам Февральской Революции — Антона Валека — Маршала Жукова. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

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В Екатеринбурге закроют на ремонт улицу Боевых Дружин. Работы будут проводить в два этапа — с 10 по 12 июня и с 13 по 15 июня, рассказали в пресс-службе мэрии. «От Февральской революции до Октябрьской революции с 10 по 12 июня. От Февральской революции до Маршала Жукова с 13 по 15 июня», — следует из сообщения. Там будут восстанавливать проезжую часть. Объехать участок получится по улицам Февральской Революции — Антона Валека — Маршала Жукова. Маршруты общественного транспорта не изменятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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