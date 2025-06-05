В центре Екатеринбурга закроют улицу из-за ремонта

Работы будут проводить в два этапа
В Екатеринбурге закроют на ремонт улицу Боевых Дружин. Работы будут проводить в два этапа — с 10 по 12 июня и с 13 по 15 июня, рассказали в пресс-службе мэрии.
«От Февральской революции до Октябрьской революции с 10 по 12 июня. От Февральской революции до Маршала Жукова с 13 по 15 июня», — следует из сообщения. Там будут восстанавливать проезжую часть.
Объехать участок получится по улицам Февральской Революции — Антона Валека — Маршала Жукова. Маршруты общественного транспорта не изменятся.
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