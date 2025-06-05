Опекунше убитого Далера в Екатеринбурге запросили 25 лет лишения свободы

Прокурор Свердловской области Борис Крылов в ходе судебных прений запросил 25 лет лишения свободы опекунше Веронике Наумовой, которую обвиняют в жестоком убийстве шестилетнего Далера Бобиева. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Гособвинитель попросил суд по совокупности преступлений назначить Веронике Наумовой наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на два года, со штрафом 100 тысяч рублей», — пояснили там. На судебных прениях Крылов выступил лично.
Племяннику мужа Вероники Наумовой, Даниилу Егольникову, которого обвинили в помощи опекунше истязать Далера, прокурор запросил шесть лет заключения в колонии общего режима. Мужчина уже дал признательные показания, пояснив, что Наумова действовала из-за ненависти к мальчику по национальному признаку.
История о пропаже Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша ребенка Вероника Наумова обратилась в СМИ с призывом о помощи, заявив, что мальчик ранее демонстрировал проблемы с психическим здоровьем, был замкнутым и уже пытался убежать из дома. Более тысячи человек приняли участие в масштабных поисковых мероприятиях. Спустя три дня после исчезновения Далера его тело было обнаружено в спортивной сумке в гараже, который принадлежал семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу, и она остается в СИЗО до сих пор. В ходе судебного разбирательства были допрошены многочисленные свидетели. Племянник семьи Егольников первоначально давал показания в качестве свидетеля, но позднее был признан одним из соучастников преступления. Супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам лишения свободы за истязания мальчика и лишен воинского звания. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.
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