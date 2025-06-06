В Серове в поселке Энергетиков (Свердловская область), где проживают более десяти тысяч человек, остались без горячей воды. Местные обвиняют мэрию, которая якобы не заключила договор с газоснабжающей организацией, рассказал руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин.
«В „Народный фронт“ массово обратились жители города Серова — из поселка Энергетиков. По их словам, поселок остался без горячей воды, внимание, из-за того, что администрация Серовского муниципального округа просто не заключила договор с газоснабжающей организацией на поставку газа в котельную», — написал Савин в своем telegram-канале.
По словам местных жителей, подобная ситуация может продлиться все лето. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в приемную горадминистрации. Ответ будет опубликован, как только появится.
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