Более десяти тысяч свердловчан остались без горячей воды. Видео

В Серове более десяти тысяч жителей поселка Энергетиков лишились горячей воды
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Воду отключили в поселке Энергетиков
Воду отключили в поселке Энергетиков Фото:

В Серове в поселке Энергетиков (Свердловская область), где проживают более десяти тысяч человек, остались без горячей воды. Местные обвиняют мэрию, которая якобы не заключила договор с газоснабжающей организацией, рассказал руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин.

«В „Народный фронт“ массово обратились жители города Серова — из поселка Энергетиков. По их словам, поселок остался без горячей воды, внимание, из-за того, что администрация Серовского муниципального округа просто не заключила договор с газоснабжающей организацией на поставку газа в котельную», — написал Савин в своем telegram-канале.

По словам местных жителей, подобная ситуация может продлиться все лето. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в приемную горадминистрации. Ответ будет опубликован, как только появится.

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В Серове в поселке Энергетиков (Свердловская область), где проживают более десяти тысяч человек, остались без горячей воды. Местные обвиняют мэрию, которая якобы не заключила договор с газоснабжающей организацией, рассказал руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин. «В „Народный фронт“ массово обратились жители города Серова — из поселка Энергетиков. По их словам, поселок остался без горячей воды, внимание, из-за того, что администрация Серовского муниципального округа просто не заключила договор с газоснабжающей организацией на поставку газа в котельную», — написал Савин в своем telegram-канале. По словам местных жителей, подобная ситуация может продлиться все лето. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в приемную горадминистрации. Ответ будет опубликован, как только появится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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