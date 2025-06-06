Челябинский холдинг «Мечел» оставит акционеров без дивидендов за 2024 год. Рекомендации собранию акционеров выпустил совет директоров общества.
«Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО „Мечел“ принять решения. По результатам 2024 года дивиденды по всем категориям акций ПАО „Мечел“ не выплачивать», — отмечено в документе (имеется в распоряжении URA.RU).
Принимая решение, совет директоров исходил из финансового состояния холдинга. Он указал на полученный по результатам деятельности убыток. Его сумма в 2024 году превысила 9,888млрд рублей. Сэкономленные средства компания оставит на своем балансе.
Группа «Мечел» не первый год отменяет выплату дивидендов. Всякий раз причиной становятся отрицательные результаты, достигнутые в ходе работы. Без дивидендов акционеры также остались в 2024 году. Окончательное решение предстоит принять им самим на заседании 27 июня.
Еще одним пунктом меню стало одобрение крупной сделки. Предполагается отчуждение имущества в размере более 10% стоимости активов. При этом отчуждаемая сумма не должна превысить 25% балансовой стоимости имущества. Стороны сделки и ее содержание не раскрываются.
Совет директоров избрал свой новый состав. Поскольку предложений от акционеров не поступило, в орган вошли кандидатуры, которых определили сами топ-менеджеры.
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