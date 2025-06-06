В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя из-за выпускников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь не получится купить в ЦПКиО и возле него
Алкоголь не получится купить в ЦПКиО и возле него Фото:

В Екатеринбурге общегородской выпускной 27 июня проведут на площадке в парке Маяковского, из-за чего власти введут запрет на продажу алкоголя в самом ЦПКиО и рядом с ним. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"С 17:00 до 22:00 27 июня не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными на территории ЦПКиО имени В.В. Маяковского, в Базовом переулке, от улицы Яламова до Машинной. А также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей", — пояснили там.

На мероприятии ожидается около 25 тысяч выпускников. Праздничная программа начнется в 18:00 с интерактивных развлечений в фан-зоне парка. В 19:00 для выпускников пройдет «Большая перемена», а в 19:30 состоится урок «Постскриптум», который символизирует переход школьников во взрослую жизнь. Основная концертная программа стартует в 20:00. Для гостей подготовлены танцы, аттракционы, фотозоны и зрелищные спецэффекты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге общегородской выпускной 27 июня проведут на площадке в парке Маяковского, из-за чего власти введут запрет на продажу алкоголя в самом ЦПКиО и рядом с ним. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. "С 17:00 до 22:00 27 июня не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными на территории ЦПКиО имени В.В. Маяковского, в Базовом переулке, от улицы Яламова до Машинной. А также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей", — пояснили там. На мероприятии ожидается около 25 тысяч выпускников. Праздничная программа начнется в 18:00 с интерактивных развлечений в фан-зоне парка. В 19:00 для выпускников пройдет «Большая перемена», а в 19:30 состоится урок «Постскриптум», который символизирует переход школьников во взрослую жизнь. Основная концертная программа стартует в 20:00. Для гостей подготовлены танцы, аттракционы, фотозоны и зрелищные спецэффекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...