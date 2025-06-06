В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя из-за выпускников

В Екатеринбурге общегородской выпускной 27 июня проведут на площадке в парке Маяковского, из-за чего власти введут запрет на продажу алкоголя в самом ЦПКиО и рядом с ним. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"С 17:00 до 22:00 27 июня не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными на территории ЦПКиО имени В.В. Маяковского, в Базовом переулке, от улицы Яламова до Машинной. А также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей", — пояснили там.
На мероприятии ожидается около 25 тысяч выпускников. Праздничная программа начнется в 18:00 с интерактивных развлечений в фан-зоне парка. В 19:00 для выпускников пройдет «Большая перемена», а в 19:30 состоится урок «Постскриптум», который символизирует переход школьников во взрослую жизнь. Основная концертная программа стартует в 20:00. Для гостей подготовлены танцы, аттракционы, фотозоны и зрелищные спецэффекты.
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