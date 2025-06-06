Средняя стоимость квартиры на вторичке в Челябинске превысила 5,5 млн рублей

В Челябинске в мае по сравнению с апрелем 2025 года цены на вторичку продолжили расти и достигли 103 657 рублей за «квадрат». В среднем квартиры на вторичном рынке продаются по 5 548 600 рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.
«Наблюдается некоторая стагнация цен на жилье на вторичном рынке Челябинска, цены топчутся на месте. Такими темпами по итогам 2025 года, возможно, наберется 6-8%. Однако это все равно будет гораздо меньше инфляции», — отметил гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
В целом по России в мае стоимость вторичных квартир больше всего увеличилась в Курске (4,3%), Чебоксарах (2,8%) и в Ижевске (2,2%). При этом подешевели квартиры в Ленинградской области — на 0,6% за объект до 5 942 336 рублей.
В среднем по стране квартиры подорожали до 6 425 467 рублей за объект. Жилье на вторичном рынке продается за 120 467 рублей за квадрат.
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