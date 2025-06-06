В Челябинске закроют движение по улице Жукова. Схема

В Челябинске закроют движение по улице Жукова
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Движение на участке закроют на время проведения ремонта
Движение на участке закроют на время проведения ремонта Фото:

В Челябинске с 7 июня частично закроют движение по улице Жукова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«В связи с проведением второго этапа реконструкции участка теплотрассы с 6 часов 7 июня до 22 часов 13 июня будет закрыто движение транспорта на пересечении улицы Жукова с дублером шоссе Металлургов. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. 

В Металлургическом районе ранее до 31 августа перенесли остановку трамваев «Поселок Першино». Она будет расположена на одноименной автобусной остановке. Из-за ремонта моста в Металлургический район через реку Миасс трамваи изменили маршруты движения

Схема ограничения движения по улице Жукова
Схема ограничения движения по улице Жукова
Фото:

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В Челябинске с 7 июня частично закроют движение по улице Жукова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «В связи с проведением второго этапа реконструкции участка теплотрассы с 6 часов 7 июня до 22 часов 13 июня будет закрыто движение транспорта на пересечении улицы Жукова с дублером шоссе Металлургов. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.  В Металлургическом районе ранее до 31 августа перенесли остановку трамваев «Поселок Першино». Она будет расположена на одноименной автобусной остановке. Из-за ремонта моста в Металлургический район через реку Миасс трамваи изменили маршруты движения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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