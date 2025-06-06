В Челябинске закроют движение по улице Жукова

В Челябинске с 7 июня частично закроют движение по улице Жукова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В связи с проведением второго этапа реконструкции участка теплотрассы с 6 часов 7 июня до 22 часов 13 июня будет закрыто движение транспорта на пересечении улицы Жукова с дублером шоссе Металлургов. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
В Металлургическом районе ранее до 31 августа перенесли остановку трамваев «Поселок Першино». Она будет расположена на одноименной автобусной остановке. Из-за ремонта моста в Металлургический район через реку Миасс трамваи изменили маршруты движения.
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