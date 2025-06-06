Свердловский экс-министр Старков отправился на СВО

Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, осужденный за взятку, отправился в зону спецоперации на Украине. Рассмотрение его дела приостановили по ходатайству Минобороны, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Сегодня [6 июня] суд апелляционной инстанции приостановил рассмотрение дела по ходатайству представителя Министерства обороны», — пояснили там. В суде должны были рассмотреть апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.
Старков стал министром транспорта в 2016 году. В ноябре 2023-го он внезапно ушел в отставку — на фоне уголовного скандала из-за задержания экс-начальника областного управления автодорог Вячеслава Данилова. Старков ушел на СВО, вскоре оттуда вернулся, а через несколько месяцев выехал вновь. Задержали Старкова в июле. Говорят, он сам приехал в Екатеринбург, узнав, что за ним готовятся высылать оперативную группу.
Суд отправил Старкова под домашний арест — из-за его сотрудничества со следствием. Экс-чиновнику вменили получение взятки в размере четырех миллионов рублей. По версии следствия, деньги он брал за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами, уточняли в свердловском СКР. Приговор Старкову вынесли 3 февраля 2025-го. Кроме того, у него арестовали имущество и лишили государственной награды.
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