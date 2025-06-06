Свердловский экс-министр Старков отправился на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Василий Старков признался в получении взятки
Василий Старков признался в получении взятки Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО

Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, осужденный за взятку, отправился в зону спецоперации на Украине. Рассмотрение его дела приостановили по ходатайству Минобороны, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Сегодня [6 июня] суд апелляционной инстанции приостановил рассмотрение дела по ходатайству представителя Министерства обороны», — пояснили там. В суде должны были рассмотреть апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.

Старков стал министром транспорта в 2016 году. В ноябре 2023-го он внезапно ушел в отставку — на фоне уголовного скандала из-за задержания экс-начальника областного управления автодорог Вячеслава Данилова. Старков ушел на СВО, вскоре оттуда вернулся, а через несколько месяцев выехал вновь. Задержали Старкова в июле. Говорят, он сам приехал в Екатеринбург, узнав, что за ним готовятся высылать оперативную группу.

Суд отправил Старкова под домашний арест — из-за его сотрудничества со следствием. Экс-чиновнику вменили получение взятки в размере четырех миллионов рублей. По версии следствия, деньги он брал за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами, уточняли в свердловском СКР. Приговор Старкову вынесли 3 февраля 2025-го. Кроме того, у него арестовали имущество и лишили государственной награды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, осужденный за взятку, отправился в зону спецоперации на Украине. Рассмотрение его дела приостановили по ходатайству Минобороны, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Сегодня [6 июня] суд апелляционной инстанции приостановил рассмотрение дела по ходатайству представителя Министерства обороны», — пояснили там. В суде должны были рассмотреть апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции. Старков стал министром транспорта в 2016 году. В ноябре 2023-го он внезапно ушел в отставку — на фоне уголовного скандала из-за задержания экс-начальника областного управления автодорог Вячеслава Данилова. Старков ушел на СВО, вскоре оттуда вернулся, а через несколько месяцев выехал вновь. Задержали Старкова в июле. Говорят, он сам приехал в Екатеринбург, узнав, что за ним готовятся высылать оперативную группу. Суд отправил Старкова под домашний арест — из-за его сотрудничества со следствием. Экс-чиновнику вменили получение взятки в размере четырех миллионов рублей. По версии следствия, деньги он брал за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами, уточняли в свердловском СКР. Приговор Старкову вынесли 3 февраля 2025-го. Кроме того, у него арестовали имущество и лишили государственной награды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...