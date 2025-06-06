«Акция устрашения»: свердловский депутат высказался на фоне жестких обысков в URA.RU

Свердловский депутат Вегнер выразил обеспокоенность ситуацией вокруг URA.RU
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Обсуждение строительства Соборной мечети. Екатеринбург, вегнер вячеслав
Вячеслав Вегнер высказался по поводу обысков в URA.RU (архивное фото) Фото:
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Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» в 20 тысяч рублей

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг редакции URA.RU. Он акцентировал внимание на том, что применение излишней силы в отношении журналистов вызывает серьезную тревогу, поскольку противоречит нормам закона. Демонстрацию кувалды в ходе обысков он воспринял как акт устрашения.

«Смотрю, слежу и переживаю за редакцию и журналистов. Применение сверхсилы против законопослушных людей — тенденция не из лучших. Не принимаю такие действия, несоответствующие, по моему мнению, нормам закона. Больше воспринимаю это как акцию устрашения и ненужного назидания. Демонстрация кувалды — как некий отсыл к ее применению и беззаконию», — отметил Вегнер в беседе с журналистом агентства.

Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли.

Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу должен пройти 6 июня. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг редакции URA.RU. Он акцентировал внимание на том, что применение излишней силы в отношении журналистов вызывает серьезную тревогу, поскольку противоречит нормам закона. Демонстрацию кувалды в ходе обысков он воспринял как акт устрашения. «Смотрю, слежу и переживаю за редакцию и журналистов. Применение сверхсилы против законопослушных людей — тенденция не из лучших. Не принимаю такие действия, несоответствующие, по моему мнению, нормам закона. Больше воспринимаю это как акцию устрашения и ненужного назидания. Демонстрация кувалды — как некий отсыл к ее применению и беззаконию», — отметил Вегнер в беседе с журналистом агентства. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу должен пройти 6 июня. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
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