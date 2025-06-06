Из Челябинска можно будет напрямую улететь в египетскую Хургаду

С середины июля в Хургаду (Египет) из Челябинска можно будет улететь на прямых рейсах. Как URA.RU сообщила руководитель компании «Андромеда» Ольга Васильева, чартерный рейс ставит египетская компания AlMasria.
«С 12 июля появятся прямые челябинские чартерные цепочки. На одном рейсе будут летать туристы нескольких туроператоров: Sunmar, Coral и Pegas Touristik», — пояснила URA.RU Васильева.
Частота полетов — раз в 10 дней, или 11 ночей. Вслед за первым рейсом второй отправится в Хургаду 23 июля. Отдых с полетами из Челябинска уже можно бронировать.
Эксперт привела в пример стоимость туров. Отдохнуть на двоих в течение 10-ти ночей в 4-звездочном отделе с системой питания «все включено» встанет от 140 тысяч рублей.
Туры в Хургаду пользуются спросом среди челябинских семей. Васильева обратила внимание на песчаные пологие пляжи и развитую отельную базу Хургады.
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