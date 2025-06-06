Атака на URA.RU продолжается: запущен третий дипфейк с участием главреда агентства. Видео

В Сети запустили дипфейк с главредом URA.RU Козловой после обысков в агентстве

06 июня 2025 в 19:44 Размер текста - 17 +

Изображение Дианы Козловой использовали для дипфейкового видео Фото: URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» в 20 тысяч рублей Информационная атака на URA.RU после обысков с ломом и кувалдой в редакции в Екатеринбурге продолжается, и дело не в придуманной взятке. В соцсетях распространяется дипфейковое видео с участием главного редактора агентства Дианы Козловой, где она якобы обращается к президенту России Владимиру Путину и другим официальным лицам. Это уже третий фейк, с которым столкнулось URA.RU в эти дни. Подобные видео специально вбрасывают для накручивания негатива и с целью запутать медиасообщество. «URA.RU просто уничтожают на ваших глазах. Мы патриотичные, ответственные, объективное медиа, но, к сожалению, похоже, перешли дорогу, скажем так, не там. Я обращаюсь к нашему президенту Владимиру Путину, а также к первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко, к другим официальным лицам, ко всем неравнодушным: остановите этот беспредел силовиков, иначе Россия потеряет еще не одно уважаемое и честное издание», — говорится в видео, сгенерированном нейросетью. За основу для дипфейка взят видеоролик, который редакция выпустила ранее. В нем опровергались сообщения других СМИ о том, что Козлову и еще двоих сотрудников увезли на допрос сотрудники ФСБ. Ранее в telegram-каналы УрФО вбросили «письмо от Роскомнадзора», в котором сообщалось, что агентство URA.RU допустило «ряд грубых нарушений», но оперативно было установлено, что оно — подделка. Следом появилось дипфейковое видео с участием врио губернатора Дениса Паслера, где он якобы высказывается по ситуации с агентством и заявляет, что политической подоплеки у дела нет. Днем 5 июня силовики на шесть часов парализовали работу агентства, когда вопреки всем нормам права ворвались в редакцию в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. 6 июня в редакции снова работала ФСБ, позже Козлову увезли в Следственный комитет на допрос в качестве свидетеля по делу главы свердловской редакции Дениса Аллаярова. Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за якобы передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу проходит 6 июня. Днем суд отправил под домашний арест на два месяца, до 4 августа включительно, экс-начальника отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова, дядю, оговорившего редактора Свердловской редакции. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информационная атака на URA.RU после обысков с ломом и кувалдой в редакции в Екатеринбурге продолжается, и дело не в придуманной взятке. В соцсетях распространяется дипфейковое видео с участием главного редактора агентства Дианы Козловой, где она якобы обращается к президенту России Владимиру Путину и другим официальным лицам. Это уже третий фейк, с которым столкнулось URA.RU в эти дни. Подобные видео специально вбрасывают для накручивания негатива и с целью запутать медиасообщество. «URA.RU просто уничтожают на ваших глазах. Мы патриотичные, ответственные, объективное медиа, но, к сожалению, похоже, перешли дорогу, скажем так, не там. Я обращаюсь к нашему президенту Владимиру Путину, а также к первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко, к другим официальным лицам, ко всем неравнодушным: остановите этот беспредел силовиков, иначе Россия потеряет еще не одно уважаемое и честное издание», — говорится в видео, сгенерированном нейросетью. За основу для дипфейка взят видеоролик, который редакция выпустила ранее. В нем опровергались сообщения других СМИ о том, что Козлову и еще двоих сотрудников увезли на допрос сотрудники ФСБ. Ранее в telegram-каналы УрФО вбросили «письмо от Роскомнадзора», в котором сообщалось, что агентство URA.RU допустило «ряд грубых нарушений», но оперативно было установлено, что оно — подделка. Следом появилось дипфейковое видео с участием врио губернатора Дениса Паслера, где он якобы высказывается по ситуации с агентством и заявляет, что политической подоплеки у дела нет. Днем 5 июня силовики на шесть часов парализовали работу агентства, когда вопреки всем нормам права ворвались в редакцию в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. 6 июня в редакции снова работала ФСБ, позже Козлову увезли в Следственный комитет на допрос в качестве свидетеля по делу главы свердловской редакции Дениса Аллаярова. Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за якобы передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу проходит 6 июня. Днем суд отправил под домашний арест на два месяца, до 4 августа включительно, экс-начальника отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова, дядю, оговорившего редактора Свердловской редакции. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.