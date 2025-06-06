Запущен новый виток информационной атаки на URA.RU, в головном офисе которого в Екатеринбурге днем 5 июня силовики провели обыски с ломом и кувалдой. В telegram-каналах распространяется дипфейковое видео с участием врио губернатора Дениса Паслера, на котором он якобы высказывается по ситуации с агентством и заявляет, что политической подоплеки у дела нет. Это уже не первый фейк, с которым столкнулось агентство в эти дни, и которые специально вбрасывают для создания лживого информационного фона.
«Это уважаемое патриотическое издание, и я высоко ценю его вклад в информационную работу. Со своей стороны сделаю все, чтобы ситуация не превратилась в охоту на ведьм среди наших патриотических медиа. Важно сразу опровергнуть домыслы о какой-либо политической подоплеке этого дела, а тем более попытки связать его с деятельностью моего предшественника», — говорит сгенерированный нейросетью Паслер. В департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что это дипфейк.
Еще раньше в telegram-каналы УрФО было вброшено «письмо от Роскомнадзора», в котором сообщалось, что агентство URA.RU допустило «ряд грубых нарушений», но оперативно было установлено, что оно — подделка.
5 июня также был задержан редактор свердловской редакции Денис Аллаяров, его обвинили в даче взятки. В основе дела — показания его дяди Андрея Карпова, экс-полицейского, который был уволен из органов по отрицательным мотивам и был обвинен еще по одной статье. Он сейчас находится под домашним арестом, а в редакции URA.RU в Екатеринбурге днем 6 июня снова работали сотрудники ФСБ.
Редакция считает, что все события этих дней являются провокацией, нацеленной на дискредитацию законно работающего и официально зарегистрированного СМИ. Идет целенаправленная накрутка негатива, создание лживого контекста вокруг ситуации, чтобы запутать медиасообщество.
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