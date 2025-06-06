Редактора URA.RU Аллаярова поместят в Екатеринбургский централ

Свердловский редактор URA.RU Денис Аллаяров будет содержаться в следственном изоляторе №1 Екатеринбурга (в народе — Екатеринбургский централ). Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Денис будет содержаться в СИЗО №1, расположенном на улице Репина, 4, в Екатеринбурге», — сказала Мерзлякова. Омбудсмен отметила, что следит за условиями содержания и соблюдением прав обвиняемых в СИЗО. По ее словам, к Аллаярову будут применяться стандартные меры, предусмотренные для лиц, находящихся под следствием. В случае выявления нарушений прав человека омбудсмен готова оперативно реагировать.
Сегодня суд вынес Аллаярову меру пресечения в виде ареста на два месяца (до 4 августа) по делу о даче взятки должностному лицу. По данным следствия, Денис якобы передал своему дяде — экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову 20 тысяч рублей. Однако эта информация не соответствует действительности. Агентство считает, что подобный образом дядя оговорил Дениса, чтобы смягчить себе меру ответственности по другому делу.
Вчера в ходе шестичасового обыска в редакции, проведенного с нарушением правовых процедур — сотрудники прибыли в масках, используя кувалду и лом, — следствие не обнаружило никаких доказательств причастности Аллаярова к инкриминируемому преступлению. Действия силовиков привели к остановке работы всего агентства на продолжительное время. Руководство URA.RU расценивает происходящее как давление на средства массовой информации, учитывая профессиональный статус задержанного. Подробнее о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.
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